Η Αθήνα χαιρέτισε την εκλογή της νέας μεταβατικής κυβέρνησης στη Λιβύη, η οποία πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα το νέο σχήμα να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ειρήνευση και στην σταθεροποίηση της περιοχής.

Για σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη Λιβύη κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου της Προεδρίας Μοχάμεντ Μένφι, των μελών του και του πρωθυπουργού της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης που έλαβε χώρα στη Γενεύη σήμερα, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο ορισμός του Μεταβατικού Προεδρείου, μέχρι τις εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου, ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην ειρήνευση και στην σταθεροποίηση της Λιβύης και της περιοχής γενικότερα» τονίζεται περαιτέρω.

Επίσης, επισημαίνεται πως η Ελλάδα, ως άμεσος γείτονας της Λιβύης, προσβλέπει στην εγκαθίδρυση επαφών με το νέο Προεδρείο ευθύς μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του, με σκοπό την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στη βάση της διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, εκφράζεται η ετοιμότητα της χώρας μας, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να προσφέρει βοήθεια στη Λιβύη προκειμένου να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση και στην εμπέδωση της ασφάλειας.

Τέλος, «η Ελλάδα τονίζει ότι για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της Λιβύης, απαραίτητο κριτήριο είναι η άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα».

Όλοι οφείλουν να στηρίξουν τη διαδικασία

Σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στην Λιβύη χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εκλογή μιας νέας ενοποιημένης κυβέρνησης της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου, με ανάρτηση στα αγγλικά στο twitter.

«The election of a new unified Libyan government by the LPDF in Geneva is an important step towards peace in our neighboring country. Congratulations to the new leadership. All actors should support the process towards democratic and free elections in December».

The election of a new unified Libyan government by the LPDF in Geneva is an important step towards peace in our neighboring country. Congratulations to the new leadership. All actors should support the process towards democratic and free elections in December. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2021

Ανεπίσημη μετάφραση: Η εκλογή μιας νέας ενοποιημένης κυβέρνησης της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης ( LPDF) στη Γενεύη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη γειτονική μας χώρα. Συγχαρητήρια στη νέα ηγεσία. Όλοι οι φορείς οφείλουν να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο.