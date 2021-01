Η Godiva ανακοίνωσε πως κλείνει ή πουλάει και τα 128 καταστήματά της στη Βόρεια Αμερική. Το κλείσιμο και οι πωλήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τα καταστήματα της εταιρίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κίνα θα παραμείνουν ανοιχτά. Η σοκολατοβιομηχανία δεν αποκάλυψε πληροφορίες τον αριθμό των υπαλλήλων που θα απολυθούν ως αποτέλεσμα του κλεισίματος.

Η φίρμα άνοιξε το πρώτο της καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2019 και είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να εγκαινιάσει αλλά δέκα στη Νέα Υόρκη και περισσότερα από 400 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά σχεδίαζε να ανοίξει 2.000 νέα καφέ σε όλο τον κόσμο.

