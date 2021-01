Ο βραβευμένος με Όσκαρ αφροαμερικανός κινηματογραφιστής Σπάικ Λι τιμήθηκε με το 34ο ετήσιο βραβείο Cinematheque κατά τη διάρκεια μιας ειδικής διαδικτυακής τελετής.

Οι συνάδελφοι του Λι, μεταξύ των οποίων οι Άντζελα Μπάσετ, Ράιν Κούκλερ, Τζόντι Φόστερ, Νορμ Λιούις και Ρόζι Περέζ, εμφανίστηκαν στα βιντεοκλίπ στα οποία αφηγούνται ιστορίες για τη συνεργασία με τον σκηνοθέτη στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Φόστερ συντόνιζε τη διαδικτυακή τελετή και άνοιξε τη βραδιά με μία συνομιλία με τον Λι.

Το βραβείο το απένειμαν οι ηθοποιοί της ταινίας «Da 5 Bloods» και κατά την ομιλία αποδοχής ο σκηνοθέτης ορκίστηκε ότι θα κάνει ταινίες για πάντα.

«Για μας ως οργανισμό πολιτιστικών τεχνών που τιμά τη σημασία του κινηματογράφου στην κοινωνία μας, ο Σπάικ Λι είναι η τέλεια επιλογή για το ετήσιο βραβείο του American Cinematheque» είχε δηλώσει ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ρικ Νισίτα.

«Η ικανότητα του Σπάικ να αντιλαμβάνεται και να απεικονίζει τον τόνο της σύγχρονης κοινωνίας είναι εμφανής στις ταινίες του, από τα «Do the Right Thing», «She Gotta Have It», «Malcolm X» και «BlacKkKlansman».

Συνεχίζει το εξαιρετικό έργο του με τα φετινά «Da 5 Bloods» και «American Utopia». Ανυπομονούμε με μεγάλη προσμονή να δούμε πού θα λάμψει στη συνέχεια το φως του» πρόσθεσε.

Το γκαλά απονομής του βραβείου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού διοργανώνεται σύμφωνα με το ΑΠΕ, κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση πόρων για τον ετήσιο προγραμματισμό των προβολών κινηματογραφικών αριστουργημάτων στο Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ και στο Aero Theatre στη Σάντα Μόνικα.