Η ζωή και η πολυετής καριέρα του Τζον Μακέιν στην πολιτική θα είναι το θέμα επερχόμενης ταινίας της Stampede Ventures.

Η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών απέκτησε τα δικαιώματα της βιογραφίας «The Luckiest Man: Life With John McCain» που έχει γραφτεί από τον Μαρκ Σάλτερ, πολιτικό σύμβουλο και φίλο του εκλιπόντος γερουσιαστή της Αριζόνα και σχεδιάζει τη μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη.

Ο Σάλτερ συνυπογράφει το σενάριο με τον τηλεοπτικό παραγωγό Κρεγκ Τερκ (The Good Wife, FBI). Τη δημιουργία της ταινίας υποστηρίζει η οικογένεια του Μακέιν με τη χήρα του, Σίντι Μακέιν να είναι εκτελεστική παραγωγός.

A biopic about John McCain’s life & career in politics is in the works. Stampede Ventures has optioned rights to “The Luckiest Man: Life With John McCain,” a biography written by Mark Salter, and plans to adapt it into a feature film. pic.twitter.com/aYuJjAB1iE

— Geek Network Entertainment (@GNpodcasts) January 13, 2021