Το νέο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού design έχει όνομα και επώνυμο! Αλλά, προς Θεού μην ψάχνετε για στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας καθώς πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συλλογικής πρωτοβουλίας δημιουργών και παραγωγών από όλη την Ελλάδα.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το 2015 είναι το έτος μηδέν για την έκθεση με την επωνυμία GREEK BRAND NEW – συντελεστές της, 22 εταιρείες που ανέλαβαν εκ των ενόντων να «στήσουν» και να διαχειριστούν μια εμπορική boutique έκθεση με πολύ διαφορετικά ποιοτικά και αισθητικά standards σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Από τα 22 ιδρυτικά μέλη της συλλογικής πρωτοβουλίας σήμερα στο σχήμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας βρίσκονται οι εταιρείες: A Future Perfect, Cabeli ,Christina Morali, Christina Skouloudi, GIS Design, Ladolea, LOVEGREECE™ , Molla, MY, Ploos Design, R Design , SeaYouSoon, SheepCount, Sophia, The Cool Projects, The Greek Imp, Uglybell, WeDesign, When in Greece.

Το βασικό τους μέλημα της ιδρυτικής ομάδας, ήταν η προώθηση του σύγχρονου ελληνικού design και των brands που μπορούσαν να ανταποκριθούν στις επιταγές της νέας εποχής. Επιπλέον, οι συντελεστές της έκθεσης εξ αρχής είχαν ορίσει και το κοινό στο οποίο ήθελαν να απευθυνθούν. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ένα «γενικό» κοινό αλλά το κοινό που αποτελούν οι επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και υπεύθυνοι αγορών πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων και μουσείων καθώς και των greek concept stores.

Στην ενότητα: Ποιοι είμαστε του site της GREEK BRAND NEW ( https://greekbrandnew.com/poioi-eimaste/) διαβάζουμε: «Η GREEK BRAND NEW, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), η οποία ιδρύθηκε από τις 22 εταιρείες που ξεκίνησαν το θεσμό το 2015, και συνδυάζουν κάθε χρόνο την παρουσία τους με νέες επιλεγμένες εταιρείες, δίνοντας πάντα έμφαση στο να τηρηθεί η ποιότητα της έκθεσης στις υψηλές αισθητικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί εξ αρχής και με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία του επισκέπτη.

Σε μια εποχή μεγάλης κρίσης αυτές οι εταιρείες είδαν την μοναδική ευκαιρία που είχαν να δημιουργήσουν έναν θεσμό , μέσω της συλλογικότητας. Έτσι δημιουργήθηκε το meeting point του ελληνικού design και των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου, η GREEK BRAND NEW, η έκθεση που αναβαθμίζει το παραδοσιακό προϊόν σε πολιτισμικό δώρο, αναμένεται να παρουσιάσει ό,τι πιο καινούριο και πρωτοποριακό σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων τεχνών.

Η GREEK BRAND NEW έχει θεσπίσει την ομώνυμη εμπορική boutique έκθεση που προωθεί το ελληνικό design και brands με κοινό όραμα να αλλάξουν το πρόσωπο της Ελλάδας. Κάθε χρόνο η παρουσία της στην συνεχώς ανερχόμενη τουριστική αγορά και η διαρκής εξέλιξή της τόσο από την πλευρά των εκθετών όσο και επισκεπτών, την κατατάσσει πλέον σε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους φορείς νέας πνοής στον κλάδο του ελληνικού επιχειρείν».

Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες – λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα από το τέλος της εορταστικής περιόδου- οι διοργανωτές είχαν έτοιμη την έκθεση. Αλλά, η πανδημία τους χάλασε τα σχέδια.

Σε ένα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα διαβάζω: «Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τους περισσότερους εμπορικούς και μη κλάδους. Έχοντας αισιόδοξη ματιά ,η διοργάνωση της Greek Brand New #7 , ξεκίνησε με κανονικούς ρυθμούς αλλά η πανδημία ανέτρεψε για άλλη μια φορά όλα τα δεδομένα.

Μια ψηφιακή παρουσία

Με σεβασμό στα μέτρα και στις συνθήκες που επικρατούν, η έκθεση θα έχει για το 2021 μόνο ψηφιακή παρουσία. Με γνώμονα την καλύτερη περιήγηση του “ψηφιακού επισκέπτη” , φέτος έγινε νέα σχεδίαση της ιστοσελίδας του οργανισμού Greek Brand New.

Στον νέο ψηφιακό χώρο , ο επισκέπτης μπορεί να δει όλους τους εκθέτες , να διαβάσει ένα μικρό βιογραφικό της επιχείρησης και να δει νέο φωτογραφικό υλικό.

Φέτος υπάρχουν κάποια έξτρα εργαλεία, όπως αυτό του ψηφιακού καταλόγου προϊόντων κάθε εκθέτη αλλά και την άμεση επικοινωνία “επισκέπτη – εκθέτη” με την επιλογή “Κλείσε το ραντεβού σου”. Με αυτήν την επιλογή ο επισκέπτης μπορεί να κλείσει ένα ψηφιακό ραντεβού με τους εκθέτες, ώστε μαζί να συντονίσουν μια τηλεδιάσκεψη στην οποία να μπορέσει ο εκθέτης να μιλήσει με τον επισκέπτη και να του δείξει παραπάνω λεπτομέρειες για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Έχοντας την τεχνολογία σαν σύμμαχο πορευόμαστε για ένα καλύτερο 2021 και βάζουμε στόχο η GBN 8 το 2022 να μας βρει όλους καλά».

Πάντως, η διοργάνωση της Greek Brand New #7 σε ψηφιακή μορφή όχι μόνο είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα – συγκέντρωσε 61 εκθέτες- αλλά και μια ισχυρή παρακαταθήκη για το προσεχές ψηφιακό μέλλον. Η GBN 8 μπορεί να επανέλθει – και με το δίκιο της σε φυσικό χώρο- αλλά η ψηφιακή GBN θα μπορεί να λειτουργεί πέρα από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς ως μια διαρκώς ανανεούμενη ψηφιακή προθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες https://greekbrandnew.com/