Η 40χρονη, η οποία ασχολείται με τις καταδύσεις, κράτησε την αναπνοή της για ενάμισι λεπτό και κατάφερε να διανύσει 85 μέτρα.

Το κατόρθωμα της Νεκράσοβα έλαβε χώρα στις 7 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Χριστουγέννων για τη Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η ενέργεια της έσπασε το ρεκόρ για την πιο παρατεταμένη κατάδυση σε παγωμένα νερά και όπως όλα δείχνουν θα μπει στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες

Το προηγούμενο ρεκόρ γυναικείας κατάδυσης κάτω από πάγο κατείχε η Νοτιοαφρικανή Άμπερ Φίλλαρυ, η οποία διένυσε την απόσταση των 70 μέτρων στα παγωμένα νερά του Oppsjø της Νορβηγίας.

Η Νεκράσοβα περιέγραψε αυτό που συνέβη την επόμενη ημέρα ως «Το θαύμα των Χριστουγέννων».

Footage shows Ekaterina Nekrasova, 40, holding her breath as she swims without wet suit or flippers in +0.02C water/-22C air. The 85m breaststroke swim in Lake Baikal took 1.5 min; holes were cut in the 10-inch thick ice at regular intervals in case she needed to abort the swim pic.twitter.com/ya2fD1ImMF

— The Siberian Times (@siberian_times) January 11, 2021