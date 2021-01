Η ιδέα ότι πρέπει να βγούμε από την πανδημία δείχνοντας ωραιότεροι και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε τον χρόνο με τον οποίο ξαφνικά βρεθήκαμε στα χέρια μας για αυτο-βελτίωση έχει οδηγήσει σε μια ακόμα μορφή κοινωνικής πίεσης και στιγματισμού.

Λαμβάνοντας συνεχώς μέσω των social media το μήνυμα πως τώρα είναι η στιγμή για να γίνουμε παραγωγικοί, καλύτεροι, ωραιότεροι και πιο γυμνασμένοι, πολλοί ήταν αυτοί που αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα.

«Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι αν πέρασες όλους αυτούς τους μήνες στο σπίτι σου και δεν βγήκες δείχνοντας ωραιότερος τότε μάλλον θα πρέπει να έχεις κάνει κάποιο λάθος» λέει μια κάτοικος του Ελσίνκι που αποφάσισε να κάνει αυξητική στήθους κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Επιπλέον η καραντίνα έχει και τα καλά της: «Σχεδόν τα πάντα είναι κλειστά», λέει η ίδια: «Έχω τον χρόνο που χρειάζεται για την αποθεραπεία καθώς δουλεύω από το σπίτι».

Ο εγκλεισμός όμως είχε ακόμα μια παρενέργεια. Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Δρ Jacob Sedgh ο κόσμος περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, κοιτάζει περισσότερο τον εαυτό του στον καθρέφτη και έπειτα γίνεται πιο επικριτικός σχετικά με την εμφάνισή του.

«Οι άνθρωποι δεν ξοδεύουν πια χρήματα για ταξίδια ή για ρούχα, και αντ ‘αυτού επιλέγουν να ξοδεύουν περισσότερο για τη γυμναστική και τον καλλωπισμό» συμπληρώνει ο ίδιος.

Ο τελευταίος απέκτησε ξαφνικά στην καραντίνα πάρα πολλούς νέους πελάτες που δεν είχαν υποβληθεί ποτέ στο παρελθόν σε αισθητική επέμβαση. Οι ρινοπλαστικές, τα λίφτινγκ, τα fillers και το μπότοξ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ενώ όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ζητούν χειρουργικές επεμβάσεις.

Lockdown Meltdown: the Panic for Plastic Surgery

