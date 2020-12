Οι Γκόλντεν Στέιτς Γουόριορς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με δύο βαριές ήττες με συνολική διαφορά 65 πόντων εις βάρος τους.

Και ο Στεφ Κάρι… ζεσταίνει τις μηχανές προκειμένου να αλλάξει τα πράγματα και να επαναφέρει την ομάδα του στο δρόμο των επιτυχιών.

Στην τελευταία προπόνηση των Γουόριορς, ο ηγέτης της ομάδας ευστόχησε σε 105 σερί τρίποντα από τη γωνία! Ναι καλά διαβάσατε. 105 σερί τρίποντα.

Stephen Curry took the braids out and made 105 3s in a row 😯 pic.twitter.com/UU9nVJ0CGk

