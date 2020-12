Φούσκα δεν υπάρχει, όπως συνέβη στα περσινά πλέι οφ. Στο NBA αποφάσισαν να… ανοίξουν τα σύνορα. Να παίξει η κάθε ομάδα στο γήπεδό της. Στην πόλη της. Και ο κοροναϊός αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Τζον Γουόλ, Έρικ Γκόρντον, ΝτεΜάρκους Κάζινς και Μέισον Τζόουνς μπήκαν σε 7μερη καραντίνα και έτσι η ομάδα του Χιούστον δεν τους υπολογίζει για τα παιχνίδια με Μπλέιζερς και Νάγκετς.

Εφόσον όλα πάνε καλά, οι «ρουκέτες» θα έχουν στη διάθεσή τους τους τέσσερις παίκτες την Πέμπτη (31/12), στο ματς με τους Κινγκς.

Rockets’ John Wall, Eric Gordon, DeMarcus Cousins, Mason Jones have received 7-day quarantines that sideline them from games at Portland on Saturday and at Denver on Monday. They are expected to return to the lineup Thursday vs. the Kings.

