Ο ειδικός στους ιούς και τις μολυσματικές ασθένειες Nathan Wolfe προειδοποίησε πριν από 12 χρόνια ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε πώς να χειριστεί τις μολυσματικές ασθένειες.

«Πιστεύω ότι σε 50 χρόνια όταν οι άνθρωποι θα κοιτάζουν πίσω σε αυτήν την περίοδο της ιστορίας πρόκειται να πουν»…

«Έτρεξαν τριγύρω προσπαθώντας να ελέγξουν τις ασθένειες. Αλλά, απλά δεν κατάλαβαν το νόημα», προειδοποίησε ο Wolfe Anderson Cooper το 2008 «Απλώς δεν κατάλαβαν ότι μια μικρή προσπάθεια πρόληψης αξίζει μια λίβρα θεραπείας».

Καθώς οι παγκόσμιοι θάνατοι Covid-19 ξεπερνούν τα 1,7 εκατομμύρια, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ασθένεια πήδηξε από ζώα σε ανθρώπους. Ο Wolfe ερευνά τέτοιες αλληλεπιδράσεις στην Κεντρική Αφρική για πάνω από μια δεκαετία.

Το 2008, ο Wolfe και η ομάδα του έφεραν τον Cooper και τον επικεφαλής ιατρικό ανταποκριτή του CNN, Dr. Sanjay Gupta στα δάση του Καμερούν για να τους δείξουν πώς η συχνότερη διασταύρωση ανθρώπων και ζώων αυξάνει την πιθανότητα παγκόσμιων πανδημιών.

Ο Wolfe είπε ότι οι πρώην απομακρυσμένες περιοχές βιοποικιλότητας, είναι πλέον πιο αλληλένδετες με τους ανθρώπους λόγω της αποψίλωσης και της κατασκευής δρόμων.

«Η επαφή με κάποιο ζώο σε αυτό το απομακρυσμένο χωριό που στο παρελθόν θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε άλμα ενός ιού σε αυτήν την κοινότητα, που θα μπορούσε να έχει μολύνει μερικούς ανθρώπους, ίσως ένα άτομο, πιθανόν θα είχε εξαλειφθεί», είπε.

«Τώρα ξαφνικά, αυτό το απομακρυσμένο χωριό συνδέεται αμέσως με τη μεγάλη πόλη και μέσω αεροπορικών μεταφορών και πλοίων μέσω του υπόλοιπου κόσμου. Έτσι, κάτι που βρίσκεται στη μέση του πουθενά – εδώ, για παράδειγμα – μπορεί δυνητικά να είναι Νέα Υόρκη μέσα σε 48 ώρες».

«I believe in 50 years when people look back at this period of history they’re going to say, ‘They ran around trying to control diseases. But, they just didn’t get it,'» virologist and infectious diseases expert Nathan Wolfe said to Anderson Cooper in 2008 https://t.co/enmESVMuiY

— CNN (@CNN) December 25, 2020