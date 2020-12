Αν και τα σύνορα της Ταϊλάνδης είναι θεωρητικά ανοικτά σε ξένους τουρίστες – τουλάχιστον σε εκείνους που είναι διατεθειμένοι να μπουν σε καραντίνα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για δύο εβδομάδες – η πρωτοβουλία «Single Journey» απευθύνεται στους ντόπιους, ως ένας τόπος να αυξηθεί ο εσωτερικός τουρισμός.

Η Τουριστική Αρχή της Ταϊλάνδης (TAT), ο επίσημος ταξιδιωτικός φορέας της χώρας, σχεδιάζει εννέα διαφορετικά δρομολόγια σε ολόκληρη τη χώρα και ξεκινά με τρεις πιλοτικές εκδρομές. Η πρώτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου, είναι μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Τσάο Πράγια της Μπανγκόκ για έως και 100 ελεύθερους συμμετέχοντες.

Η εμπειρία περιλαμβάνει περιήγηση σε αξιοθέατα, δείπνο και μια ομιλία από έναν ειδικό του Φενγκ Σούι «που θα μοιραστεί συμβουλές για το πώς να αποτίσετε φόρο τιμής στον Βούδα και να ζητήσετε την ευλογία του», η οποία θα χαρίσει στους ντροπαλούς συμμετέχοντες ένα θέμα για να συνομιλήσουν με άτομα που τους ενδιαφέρουν.

Οι δύο άλλες εκδρομές θα είναι ένα παραθαλάσσιο πάρτι και συναυλία στο Πουκέτ και ένα ταξίδι με τρένο στο φράγμα Pa Sak Jolasid στο Λοπ Μπουρί. Και οι δύο θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021, ενώ θα μπορούν να λάβουν μέρος έως και 50 συμμετέχοντες.

Η εκδρομή του «Single Journey» απευθύνεται σε σόλο ταξιδιώτες που προτιμούν να ταξιδεύουν μόνοι σε διάφορους προορισμούς στην Ταϊλάνδη, ανέφερε σε δήλωση του ο διευθυντής της TAT, Yuthasak Supasorn.

Η πρωτοβουλία είναι απλώς η τελευταίο ιδέα της Ταϊλάνδης για να τονώσει τον εγχώριο τουρισμό εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Τον Νοέμβριο, η Thai Airways πραγματοποίησε μια «θρησκευτική πτήση στο πουθενά», που αναχώρησε και επέστρεψε στην Μπανγκόκ, αφού πέταξε πάνω από 99 ιερούς βουδιστικούς χώρους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το CNN travel.

Στην Ταϊβάν, η αεροπορική εταιρεία EVA Air είχε μια παρόμοια ιδέα. Σε μια εκστρατεία με την ονομασία «Fly! Love is in the Air», στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθούν πτήσεις την ημέρα των Χριστουγέννων, την παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, θα προσπαθήσει να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν τον έρωτα στον ουρανό.

Το μόνο ερώτημα που προκύπτει είναι το αν το τουριστικό συμβούλιο θα χρηματοδοτήσει επίσης τον μελλοντικό μήνα του μέλιτος, σε περίπτωση που κάποιο ζευγάρι «ανακαλύψει» τον έρωτα στη διάρκεια αυτών των διακοπών.