Με τα χρόνια, ο διάσημος ζωγράφος Ντέιβιντ Χόκνεϊ δημιούργησε πολλά διαφορετικά εξώφυλλα για το The New Yorker, συμπεριλαμβανομένων παστέλ τοπίων και ζεστών οικιακών σκηνών. Πιο πρόσφατα, ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι 83 ετών, χρησιμοποιεί το iPad του για να δημιουργήσει και να μοιραστεί εικόνες τόσο για εξώφυλλα περιοδικών όσο και για εκθέσεις όπως το «Ma Normandie», που αυτή τη στιγμή εκτίθεται στη Galerie Lelong στο Παρίσι.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τελευταίο εξώφυλλο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ για το The New Yorker λαμβάνει δριμύτατη κριτική στο Twitter. Το τελευταίο σχέδιο του Χόκνεϊ, «Hearth, είναι μια πληθώρα γραμμών και μια έκρηξη κόκκινου και πορτοκαλί χρώματος, και οι απόψεις χωρίζονται σε δυο στρατόπεδα.

Συνολικά, το πιο συχνό αστείο που γίνεται είναι ότι η δημιουργία του Χόκνεϊ μοιάζει με το δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών MS Paint, αν και δημιουργήθηκε μέσω μιας ειδικής εφαρμογής iPad που χρησιμοποιεί συχνά ο Hockney. Μερικοί άνθρωποι στο Twitter έφτασαν ακόμη και στο σημείο να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δικών τους δημιουργιών slapdash, με αυτό που δημιούργησε ο Hockney.

okay I UNDERSTAND that david hockney’s contemporary work is focused on iPad doodles, i know this is a deliberate choice, and yet, and yet, i cannot stop laughing at the new yorker cover

— emma sarappo (@emmasarappo) December 14, 2020