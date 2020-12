Ο θαυμαστής του Τζορτζ Μάικλ, Στίβεν Κάμερον, αγόρασε το αρχοντικό του ποπ σούπερ σταρ στο Βόρειο Λονδίνο για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια (19 εκατομμύρια λίρες) μετά από τετραετή αναζήτηση για ένα νέο σπίτι για να στεγάσει την οικογένειά του, ανέφερε η Daily Mail.

Το σπίτι των 7 υπνοδωματίων, που χτίστηκε αρχικά το 1688, ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1930 και τώρα περιλαμβάνει μια πισίνα στον κήπο. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις προδιαγραφές του ακινήτου, λόγω της πώλησης εκτός αγοράς, αν και αρκετές εξωτερικές αξιολογήσεις υπολόγιζαν την αξία του ακινήτου κοντά στα 15,9 εκατομμύρια δολάρια (12 εκατομμύρια λίρες).

Goring-on-Thames yesterday. Ferry Cottage on left rented by Oscar Wilde in the summer of 1893 at behest of Lord Alfred Douglas «Bosie». Turning point in the fatal friendship. House on right where George Michael died alone Christmas Day 2016. Less than 150m between them. pic.twitter.com/Bfkdt1CxXs

— Ian Reynolds (@pumps1000) December 13, 2020