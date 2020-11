Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία από το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας εις βάρος έγχρωμου πολίτη.

Βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Νοεμβρίου πρωτοδημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο Loopsider και δείχνει έναν άνδρα να δέχεται χτυπήματα από αστυνομικούς στην είσοδο ενός στούντιο μουσικής στο Παρίσι.

«Με αποκάλεσαν βρομοαράπη πολλές φορές την ώρα που με γρονθοκοπούσαν», κατήγγειλε το θύμα, ο Μισέλ Ζεκλέρ, ο οποίος κατέθεσε μήνυση στη Γενική Επιθεώρηση της Γαλλικής Αστυνομίας (IGPN).

🇫🇷 A Black man beaten up by several French police officers for no apparent reason said he is seeking justice after a video of the incident shocked people across the country.@erinogun has more pic.twitter.com/KsD0loEo3G

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 27, 2020