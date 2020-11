Το γλυπτό «Floor Frame» του διάσημου καλλιτέχνη Ιζάμου Νογκούτσι (Isamu Nogutsi) είναι το πρώτο έργο τέχνης ασιατικής καταγωγής αμερικανού καλλιτέχνη που εντάσσεται στην εθνική συλλογή των ΗΠΑ, και η Μελάνια Τραμπ έκανε τα αποκαλυπτήρια στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

Το γλυπτό σύμφωνα με το ΑΠΕ τοποθετήθηκε στο λευκό τσιμεντένιο πάτωμα στον Κήπο των Ρόδων και η Μελάνια ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες από το κόψιμο της κορδέλας στα αποκαλυπτήρια, με τη λεζάντα «Το έργο τέχνης είναι σεμνό ως προς την κλίμακα, συμπληρώνει την εξουσία του Οβάλ Γραφείου & αντιπροσωπεύει τις σημαντικές (καλλιτεχνικές) συνεισφορές των ασιατικής καταγωγής Αμερικανών καλλιτεχνών».

We unveiled Isamu Noguchi’s Floor Frame sculpture in the Rose Garden @WhiteHouse yesterday. The art piece is humble in scale, complements the authority of the Oval Office, & represents the important contributions of Asian American artists. pic.twitter.com/jUianmTBx9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 21, 2020