Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (μεταμεσονύχτιες ώρες Σαββάτου για την Ελλάδα) ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης, ενώ ο δημοκρατικός του αντίπαλος φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα από τον Λευκό Οίκο.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει παράνομα ότι κέρδισε την προεδρία», έγραψε ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Θα μπορούσα να κηρύξω κι εγώ νίκη. Οι νομικές διαδικασίες μόλις ξεκίνησαν!», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν έχει προγραμματίσει να μιλήσει αργότερα από το προπύργιό του στο Ντελαγουέρ, χωρίς ωστόσο κανένα μεγάλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης να έχει μέχρι στιγμής χρίσει νικητή των προεδρικών εκλογών.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020