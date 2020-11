Η Ιρλανδία είναι ένα μεγάλο νησί της βορειοδυτικής Ευρώπης, δυτικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει έκταση 84.421 τ.χλμ.

Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους είναι πεδινό ή λοφώδες. Υπάρχουν μόνο χαμηλά βουνά, κυρίως στην περιφέρεια του νησιού. Στα νοτιοδυτικά το Καράουντουχιλ ( Carrauntoohil, 1.039 μ.), στα νοτιοανατολικά η οροσειρά Lugnaquilla (925 μ.) κ.ά.

Οι ακτές παρουσιάζουν μικρή κατάτμηση στα ανατολικά, μέτρια στα νότια και μεγάλη στα δυτικά και στα βόρεια. Το κλίμα είναι υγρό ωκεάνιο, με συχνές βροχοπτώσεις, που διατηρούν τα εκτεταμένα λιβάδια πράσινα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με το el.wikipedia.org, υπάρχουν πολλοί ποταμοί, μικρού όμως μήκους: Σάνον (Shannon, 364 χλμ.), Μπλακγουότερ (Blackwater, 168 χλμ.), Σουίρ (Suir, 184 χλμ.), Σλάνεϊ ( Slaney, 167 χλμ.) κ.ά. Στο βορειοκεντρικό ιδίως τμήμα του νησιού σχηματίζονται πολλές λίμνες. Μεταξύ της Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται η Ιρλανδική θάλασσα, της οποίας διέξοδοι στον Ατλαντικό είναι ο Βόρειος πορθμός και ο Πορθμός του Αγίου Γεωργίου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού ανήκει στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Το βορειοανατολικό μέρος του, που ονομάζεται Βόρεια Ιρλανδία, ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

We interrupt your noisy social feed for a peaceful scene of Connemara, Ireland. 💚 pic.twitter.com/gg8UOWMoC9 — Raglan Road (@RaglanRoadPub) November 2, 2020

A big day for my American friends, wishing them all the best. Portumna castle and Gardens Co Galway #Election2020 #Ireland #Galway pic.twitter.com/crch8kR91v — Peter Skelton (@pskeltonphoto) November 3, 2020

We are delighted to announce that Adare Manor has been named 'Ireland's Leading Hotel 2020' at this year's World Travel Awards. We are honoured to hold this title for a third consecutive year, and would like to thank our followers & guests for voting for Adare Manor. #AdareManor pic.twitter.com/HvWiu8BbXy — Adare Manor (@TheAdareManor) November 3, 2020

Remote farmhouse and dry stone walls – Cape Clear Island – Ireland

©mrd pic.twitter.com/PBeajDLtNB — Mark Robert Davey (@kramtreboryevad) November 3, 2020

In a recent RTE survey people were asked what they felt should be Ireland's second city behind the capital…

Limerick said Limerick

Galway said Galway

Waterford said Waterford

Kilkenny said Kilkenny

Cork said Dublin Have a great weekend🎃 pic.twitter.com/YDVMGK7hRj — Eoin O'Sullivan (@Eoinmpos) October 31, 2020

Picturesque Ben Bulben, In Ireland. Photo by T. Hogan. pic.twitter.com/xyiuNJL8vK — Tracy Hogan (@HoganSOG) November 1, 2020

The Giant's causeway in Northern Ireland was created by a volcanic eruption & contains 40,000 interlocking basalt columns. (Photos: iguanajo) pic.twitter.com/lzlq1vFCbB — Nature Is Weird (@NaturelsWeird) November 4, 2020

Along the Kerry Way Trail,Ireland. pic.twitter.com/antR7SXo1X — Tracy Hogan (@HoganSOG) October 31, 2020