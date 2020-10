Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων από τον φονικό σεισμό που έπληξε την Ελλάδα και την Τουρκία, εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το μήνυμα της ομάδας του Πειραιά αναφέρει: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όλους όσους έχασαν τους αγαπημένους τους στον τρομερό σεισμό στην Ελλάδα και την Τουρκία».

Νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε σε σχετική ανάρτηση για τον σεισμό της Ανατολού Εφές, με την οποία θα τεθεί αντιμέτωπος απόψε (30/10, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Our deepest condolences to everyone who lost loved ones in the terrible earthquake in Greece and Turkey 🙏🙏🙏

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 30, 2020