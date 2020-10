Μηνύματα αλληλεγγύης αντάλλαξαν μέσω Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δείχνοντας έμπρακτα πως όποιες διαφορές και αν υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτές τις στιγμές χρειάζεται αλληλεγγύη.

Κάνοντας retweet το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο Ερντογάν έγραψε: «Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Συλλυπητήρια σε όλη την Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της».

«Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή» συμπληρώνει.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

