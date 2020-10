Ο κόσμος βρίσκεται σε μια «εποχή πανδημιών» και αν δε σταματήσει η καταστροφή του φυσικού κόσμου, θα εμφανίζονται πιο συχνά, θα εξαπλωθούν πιο γρήγορα, θα σκοτώσουν περισσότερους ανθρώπους και θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία με πιο καταστροφικές επιπτώσεις από ποτέ, σύμφωνα με μία έκθεση, από κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου.

Η εμφάνιση ασθενειών όπως η Covid-19, η γρίπη των πτηνών και ο ιός HIV από ζώα οφείλεται εξ ολοκλήρου στην εξάλειψη άγριων τόπων για καλλιέργεια και στο εμπόριο άγριων ειδών, τα οποία έφεραν τους ανθρώπους σε επαφή με τα επικίνδυνα μικρόβια, ανέφεραν οι ειδικοί.

«Ο κίνδυνος πανδημιών αυξάνεται ραγδαία, με περισσότερες από πέντε νέες ασθένειες να εμφανίζονται σε ανθρώπους κάθε χρόνο, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δυνατότητα να γίνει πανδημία», αναφέρει η έκθεση.

Εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότεροι από 500.000 άγνωστοι ιοί σε θηλαστικά και πουλιά που θα μπορούσαν να μολύνουν τον άνθρωπο.

Η τρέχουσα προσέγγιση για τα κρούσματα ασθενειών προσπαθεί να τα συγκρατήσει και να αναπτύξει θεραπείες ή εμβόλια, τα οποία οι επιστήμονες λένε ότι είναι «αργή και αβέβαιη πορεία».

Αντίθετα, οι βασικές αιτίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της καταστροφής των δασών για την παραγωγή κρέατος, φοινικέλαιου, μετάλλων και άλλων προϊόντων για τις πλουσιότερες χώρες.

Το κόστος μιας τέτοιας μετασχηματιστικής αλλαγής θα ήταν «ασήμαντο», διαπίστωσαν οι ειδικοί, σε σύγκριση με τα τρισεκατομμύρια δολάρια ζημιών που προκλήθηκαν μόνο από την πανδημία του κοροναϊού.

Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν ένα παγκόσμιο δίκτυο επιτήρησης, φόρο εκεί που υπάρχει καταστροφική παραγωγή κρεάτων και τον τερματισμό των επιδοτήσεων των φορολογουμένων που καταστρέφουν τον φυσικό κόσμο.

«Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο μυστήριο σχετικά με την αιτία της πανδημίας Covid-19 ή οποιασδήποτε σύγχρονης πανδημίας», δήλωσε ο Peter Daszak, πρόεδρος της ομάδας που συγκλήθηκε από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστημονικής Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος, (Ipbes) για τη σύνταξη της έκθεσης.

