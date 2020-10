Ο Άγγλος τραγουδιστής είναι ένας από τους επενδυτές σε έναν νέο χώρο συναυλιών, επένδυση ύψους 350 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών (456,6 εκατομμύρια δολάρια) στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με το όνομα Co-op Live.

Για το πρότζεκτ, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, συνεργάζεται με την Oak View Group και φιλοδοξούν ότι θα δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη αρένα συναυλιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

“Manchester is going to come back. It just will. Like everywhere, it’s about people protecting each other.” Harry Styles announced Monday that he is one of the investors in a new concert venue in Manchester, England, called Co-op Live. https://t.co/hZPZuLkpGO pic.twitter.com/AttShNlrBO

— Rolling Stone (@RollingStone) October 26, 2020