Με εννιά βραβεία επέστρεψε η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, φτάνοντας στην κορυφή της διοργάνωσης των Sports Marketing Awards 2020 που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Boussias Communications, σε μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού και του αθλητικού marketing.

Τα επιχειρηματικά βραβεία και η τελετή απονομής έλαβε χώρα την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετοχών με τις φετινές υποψηφιότητες να ξεπερνούν κάθε προσδοκία -λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας- επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού. Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 32 υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου με Πρόεδρο τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

Η Kaizen Gaming βρέθηκε υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες, αποσπώντας τελικά εννιά βραβεία αφού κατάφερε να αναδειχθεί με μια από τις τρεις κορυφαίες διακρίσεις της διοργάνωσης, αυτού του Sports Brand of the Year, αυξάνοντας κατά τρία επιπλέον τον αριθμό των βραβείων σε σχέση με την περσινή της συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, η Kaizen Gaming, με το brand Stoiximan απέσπασε:

● GOLD στην κατηγορία Best Sports-related Content during the Coronavirus pandemic για την Υπεύθυνη Επικοινωνία

● GOLD στην κατηγορία Best Use of Influencer Marketing με την καμπάνια #FootballAgain: Εl Sombrero VS Nikolas Raptis by Stoiximan

● GOLD στην κατηγορία Best Content Marketing in Digital Media για τις καμπάνιες #ΜίαΟμάδα, Stay Home Athletes, Nikolas Raptis Vs. El Sobrero

● GOLD στην κατηγορία Best Special Edition / Long Form Content during the Coronavirus pandemic για το τηλεοπτικό σποτ «Μία Ομάδα»

● GOLD στην κατηγορία Best Corporate Website/e-shop για το επαναλανσάρισμα της ιστοσελίδα Iroes.gr

● GOLD στην κατηγορία Best Use of Video για το τηλεοπτικό σποτ Μία Ομάδα TVC

● SILVER στην κατηγορία Best CSR Campaign/Activity για τη δράση «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν από το Σπίτι»

● SILVER στην κατηγορία Best CSR Initiative during the Coronavirus pandemic για τη δράση «Στηρίζουμε την Κοινωνία σαν #ΜιαΟμάδα»

Κατά τη διάρκεια του lockdown, η Kaizen Gaming, με βασική αρχή την υπεύθυνη επικοινωνία, προχώρησε μέσω του brand Stoiximan σε μία σειρά ενεργειών παραγωγής περιεχομένου, αφήνοντας πίσω της την προϊοντική επικοινωνία, ευθυγραμμισμένη απόλυτα με το κλίμα των ημερών. Έτσι, δημιούργησε τις καμπάνιες #Μια Ομάδα, #Αthletes Stay Home και #FootballAgain, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επιπλέον δράσεις για την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού Υγείας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται προσφέροντας τόσο χρηματικές δωρεές όσο και ειδικό εξοπλισμό, και αναπροσάρμοσε το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» μετατρέποντάς σε «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν από το Σπίτι». Μάλιστα, για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού συνεργάστηκε με τους οργανισμούς The Tippint Point, Stem Education, SciCo, Μουσείο Πειραμάτων και Safe Water Sports, δημιουργώντας εξειδικευμένο υλικό για τις ανάγκες των παιδιών που παραμένουν στο σπίτι, προσελκύοντας περισσότερους από 700 μαθητές της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο του τηλεοπτικού σποτ #Μια Ομάδα έλαβαν μέρος κορυφαίες προσωπικότητες του Αθλητισμού, τις οποίες η Kaizen Gaming στηρίζει στον δικό τους αγώνα, χειροκροτώντας τους καθημερινούς Ήρωες σε μια προσπάθεια να μεταδώσει μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Παράλληλα, η ψηφιακή της καμπάνια #Athletes Stay Home, μετέδωσε την καθημερινότητα κορυφαίων αθλητικών προσωπικοτήτων της μεγάλης χορηγικής οικογένειας της Stoiximan, ενώ η καμπάνια #FootballAgain με τους κορυφαίους Εl Sombrero και Νικόλα Ράπτη, έφερε ξανά το ποδόσφαιρο στα Social Media της Stoiximan.

Με βασικούς άξονες την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, το Υπεύθυνο Παιχνίδι / Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, η Kaizen Gaming συνεχίζει να επενδύει στους δικούς της ήρωες, σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν εφικτό το αδύνατο, σε εκείνους που δείχνουν το δρόμο και ξεπερνούν κάθε εμπόδιο. Στη βάση των τριών αξόνων της, η Kaizen Gaming έχει υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα φιλόδοξο και πολύπλευρο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, δημιουργώντας επιμέρους δράσεις για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση του συνόλου της κοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, στον υπεύθυνο στοιχηματισμό, εστιάζοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που βρίσκουν πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Όπως σημείωσε ο κ. Πέτρος Τρουλλινός, Head of Marketing Operations, Kaizen Gaming, «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη διοργάνωση και την Επιτροπή των Βραβείων για τις φετινές διακρίσεις, που θεωρούμε ότι μας τιμούν λίγο περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Η αθλητική επικοινωνία είναι κομμάτι μας από το ξεκίνημα και είναι κάτι που πάντοτε φροντίζουμε να κάνουμε με ποιότητα και υπευθυνότητα. Αυτήν τη χρονιά είχαμε έναν λόγο παραπάνω: να αξιοποιήσουμε τον μεγάλο πλούτο των αθλητών μας για να δώσουμε ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε όλη τη χώρα και η αλήθεια είναι πως για τις καμπάνιες αυτές είμαστε, όλοι στη Stoiximan, βαθιά υπερήφανοι τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Στα φετινά Sports Marketing Awards, στην Kaizen Gaming και το αγαπημένο brand Stoiximan βραβεύτηκε η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, το ειλικρινές ενδιαφέρον και η ανιδιοτέλεια του ενός προς το σύνολο, και του συνόλου προς τον έναν, αποτυπωμένες σε εταιρική επικοινωνία με βαθύ ανθρώπινο πρόσημο. Η καμπάνια «Μία Ομάδα», το ζωντανό και συνεχές υλικό στα Social Media που ένωσαν τον κόσμο και οι κοινωνικές δράσεις ήταν το δικό μας αποτύπωμα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Γιατί στην τρέχουσα παγκόσμια συνθήκη της πανδημίας, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε δεν είναι ότι ξέρουμε να κερδίζουμε. Είναι ότι ξέρουμε να κερδίζουμε στα δύσκολα. Και τον πιο δύσκολο αγώνα τον κερδίζουμε όλοι μαζί «σαν μία ομάδα», όπως λέει και το τηλεοπτικό μας».

Δείτε τα 5 fast cut video της καμπάνιας #Athletes Stay Home:

Δείτε τα 3 fast cut video της καμπάνιας #FootballAgain με τους Νικόλα Ράπτη και τον Εl Sombrero: