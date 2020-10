Κλιμακώνει επικίνδυνα τις προκλήσεις η Τουρκία, η οποία φτάνει στο σημείο να στέλνει το Oruc Reis μια ανάσα από το όριο των 6 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές.

Συγκεκριμένα το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπορεί να φτάσει και στα 6,1 ναυτικά μίλια από την Ρω και το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου, με βάση το ανατολικό άκρο της νέας παράνομης Navtex.

Δείτε live την πορεία του Oruc Reis



Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς όπως εκτιμάται, η Άγκυρα, επιδιώκει να παρασύρει την ελληνική πλευρά σε στρατιωτικοποίηση της έντασης. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί και ο ενδεχόμενος πλους του Oruc Reis, στα 6,1 ν.μ από τις ελληνικές ακτές αλλά και το γεγονός ότι τα προηγούμενα 24ωρα το τουρκικό πλοίο «έσπασε το όριο των 12 ναυτικών μιλίων, αμφισβητώντας στην πράξη το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Απώτερος στόχος της τουρκικής πλευράς είναι η δημιουργία τετελεσμένων στην περιοχή, ώστε να διευρυνθεί η ατζέντα του ελληνοτουρκικού διαλόγου (αν και όποτε αυτός ξεκινήσει) με τα θέματα που η Άγκυρα επιθυμεί.

Παρατείνεται μέχρι 27 Οκτωβρίου το επικίνδυνο παιχνίδι με το Oruc Reis

Ενδεικτικό των προθέσεων της Άγκυρας, είναι και το γεγονός ότι παρέτεινε την παρουσία και τα επικίνδυνα παιχνίδια του Oruc Reis στην περιοχή με νεα παράνομη Navtex έως τις 27 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, αυτή τη φορά δεσμεύονται περιοχές ανοιχτά από το Φαληράκι και τη Λίνδο και στην οριογραμμή της συμφωνίας για ΑΟΖ με την Αίγυπτο (28ος μεσημβρινός).

Η περιοχή που καλύπτει η παράνομη Navtex

Παράλληλα, με ακόμα μια Navtex αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Τουρκία είχε προχωρήσει στην έκδοση τριών διαδοχικών Navtex, με τις οποίες επικαλείται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Αη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Αντι Navtex από την Αθήνα

Με αντι navtex απαντά η Αθήνα στην αντίστοιχη τουρκική για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Εμπρηστική ρητορική

Την ίδια ώρα η τουρκική πλευρά εμμένει στην εμπρηστική ρητορική, με τον αντιπρόεδρο της χώρας Φουάτ Οκτάι να ανακοινώνει πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες της στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι αυτές θα επεκταθούν και νότια της Κρήτης.

Ο Οκτάι στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ανέφερε πως «εμείς στην υφαλοκρηπίδα μας και σε οποιοδήποτε σημείο μπορούμε να κάνουμε έρευνες και δεν χρειαζόμαστε την άδεια ή την έγκριση κανενός. Όπως ξέρετε κάποια στιγμή αποσύραμε τα πλοία μας στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ελλάδα. Όμως τώρα συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνεται και η περιοχή που προκύπτει μετά τη συμφωνία ΑΟΖ με τη Λιβύη, αλλά και οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Άγκυρα δίνει σημασία στις αντιδράσεις της Ελλάδας υπογράμμισε πως «όχι μόνο η Ελλάδα αλλά οποιαδήποτε χώρα, οτιδήποτε και να πει, η Τουρκία δεν παραχωρεί ούτε μια σπιθαμή εδάφους, ούτε μια σταγόνα νερού. Όποιο κι αν είναι το κόστος. Εμείς απλά κάνουμε έρευνες στα δικά μας εδάφη, στη δική μας Γαλάζια Πατρίδα, τις δικές μας εργασίες. Όπως εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε κανέναν, έτσι δεν θα επιτρέψουμε να παρέμβει κανένας σε εμάς».

«Θα έχουμε πολύμηνη κρίση»

«Η Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα σε όλα τα μέτωπα. Ο κ. ο Ερντογάν δεν φαίνεται να θέλει να μειώσει την ένταση. Θα έχουμε μια πολύμηνη κρίση, που είναι ένας αγώνας αντοχής» σημείωσε, μιλώντας στο MEGA, o διδάκτωρ Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής, Γιώργος Φίλης, χαρακτηρίζοντας τεράστιο αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής την Τουρκία. Επιπλέον, είπε, ότι είναι σημαντική η επαναπροσέγγιση Ελλάδας- Ρωσίας μια και «η Μόσχα για εμάς είναι ένας μεγάλος εξισορροπιστής ισχύος με την Τουρκία».

Από την πλευρά του ο αντιστράτηγος ε.α Γιάννης Μπαλτζώης, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο στην περιοχή που εκδόθηκαν οι NAVTEX Ελλάδας και Τουρκίας.

«Αν έχουμε θερμό επεισόδιο, θα έχουμε στο Καστελλόριζο» τονίζει, επισημαίνοντας ότι το διάστημα από τις προεδρικές εκλογές μέχρι την ανάληψη της νέας διοίκησης στις ΗΠΑ, θα είναι κρίσιμο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.