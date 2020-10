Μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, προς την Τουρκία στέλνει η Αθήνα, με αεροναυτική άσκηση που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου νοτια της Κρήτης.

Δείτε τις ακριβείς συντεταγμένες της άσκησης:

ZCZC HA82

130745 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 599/20

SOUTH KRITIKO SEA

AERONAUTICAL EXERCISES FROM:

FROM 161200 UTC UNTIL 161600 UTC OCT 20

IN AREA BOUNDED BY:

34-40.00N 024-35.00E

34-40.00N 026-29.00E

34-10.00N 026-29.00E

34-10.00N 024-35.00E

CANCEL THIS MSG 161700 UTC OCT 20

NNNN

Σε ετοιμότητα η ελληνική πλευρά

Με την Τουρκία να έχει εκδώσει navtex για νέες έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, και το ερευνητικό πλοίο συνοδεία πολεμικών να (ξανα)περιπλανιέται στη Μεσόγειο, κλείνοντας ανά χρονικά διαστήματα το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού του, η Αθήνα -υπενθυμίζεται -εξέδωσε αντι-Navtex.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων παρακολουθούν μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχος Στέλιος Πετράκης, βρέθηκε στον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Άμυνας προκειμένου να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την τουρκική δραστηριότητα.