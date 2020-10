Όπως οι περισσότεροι χρήστες του Twitter έτσι και ο Σάσα Μπάρον Κοέν, γνωστός και ως «Μπόρατ», τρολάρει μέσω του καινούργιου του λογαριασμού αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο «Μπόρατ» άνοιξε τον λογαριασμό χτες και δεν έχασε χρόνο, αλλά ξεκίνησε αμέσως τα κοροϊδευτικά τιτιβίσματα για τον Τραμπ.

«Ο Τραμπ είναι τόσο δυνατός που δεν χρειάστηκε να πιει χλωρίνη για να μείνει ζωντανός» γράφει σε ένα tweet.

«Ο Τραμπ θα έφευγε από το νοσοκομείο νωρίτερα αλλά δεν ήθελε να πληγώσει τα συναισθήματα του κοροναϊού» γράφει σε ένα άλλο.

Trump would have leave hospital sooner, but he nice and did not want to hurt covid’s feelings — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Trump so strong he did not even need to drink bleach to stay alive! — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Premiere Trump true leader – he have prove himself stronger than more than 200,000 of his American subjects! — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Trump very kind man! When he go on car ride outside hospital, he give driver many thanks and also some of his covids medicine — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Trump much stronger than Melania, she say it best she stay in isolations from him for at least another 6 month — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Premiere Trump just appear on Whitehouse balcony where he took off his mask and threw into crowd for one lucky patriot to wear! — Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020

Στόχος του λογαριασμού είναι να προωθήσει τη νέα του ταινία που φέρει τον μακροσκελή τίτλο: «The Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan».

Σύμφωνα με την Daily Mail, γυρίστηκε κρυφά και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming της Amazon στις 23 Οκτωβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το τρέιλερ που κυκλοφόρησε αποκάλυπτε ότι ο Κοέν ήταν ο «σωσίας» του Τραμπ που αναστάτωσε την ομιλία του Μάικ Πενς στο Συντηρητικό Συνέδριο Πολιτικής Δράσης.