Τα δικά του «συγχαρητήρια» προς τον Στέφανο Τσιτσιπά εξέφρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω των Social Media. Ο Έλληνας τενίστας, ανάγκασε τον Νο1 παίκτη της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς να υποκλιθεί μπροστά του, μετά τον εξαιρετικό αγώνα που είχαν οι δυο τους στο Παρίσι, στο πλαίσιο των ημιτελικών του Roland Garos.

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, από 2-0 σετ σε 2-2, ωστόσο η εμπειρία και η ικανότητα του Σέρβου ήταν αυτή που μίλησε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός μέσω των Social Media συνεχάρη τον Στέφανο για αυτή του την προσπάθεια, τονίζοντας πως είναι όλοι υπερήφανοι για αυτόν.

Αναλυτικά όσα αναγράφει η σχετική δημοσίευση: «Συγχαρητήρια Στέφανε για την πορεία σου στο φετινό RolandGarros. Ήσουν συγκλονιστικός! Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα!»

Παρακάτω η σχετική ανάρτηση:

Συγχαρητήρια Στέφανε για την πορεία σου στο φετινό #RolandGarros. Ήσουν συγκλονιστικός! Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα! 🇬🇷👏🏻 / Congratulations @StefTsitsipas for your performance in the @rolandgarros tournament. We are all proud of you! 🇬🇷👏🏻#Tsitsipas #Tennis #RG20 pic.twitter.com/nvzzaV0w8t

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 10, 2020