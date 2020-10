Δύσκολες ώρες βιώνει η Κρίσι Τέιγκεν και ο Τζον Λέτζεντ, καθώς όπως ανακοίνωσε το διάσημο μοντέλο, μέσα από αναρτήσεις της στα social media, έχασε τελικά το μωρό της, στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της .

Η Κρίσι Τέιγκεν με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την τραγική εξέλιξη της τρίτης της εγκυμοσύνης, ενώ ταυτόχρονα ευχαρίστησε όλους όσους της στέλνουν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βυθισμένοι σε ένα είδος πόνου που δεν έχουμε νιώσει ποτέ πριν. Δεν μπορέσαμε ποτέ να σταματήσουμε την αιμορραγία και να δώσουμε στο μωρό μας τα υγρά που χρειαζόταν, παρά τις μεταγγίσεις αίματος. Δεν ήταν αρκετό.

Ποτέ δεν αποφασίζουμε για τα ονόματα των μωρών μας μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή μετά τη γέννησή τους, λίγο πριν φύγουμε από το νοσοκομείο. Αλλά, για κάποιο λόγο, αρχίσαμε να ονομάζουμε αυτόν τον μικρούλη, Τζακ. Έτσι θα είναι πάντα ο Τζακ για εμάς. Ο Τζακ δούλεψε τόσο σκληρά για να είναι μέρος της μικρής μας οικογένειας, και θα είναι, για πάντα.

Στον Τζακ μας – Λυπάμαι που οι πρώτες στιγμές της ζωής σου ήταν γεμάτες με τόσες πολλές επιπλοκές, που δεν μπορούσαμε να σου δώσουμε το σπίτι που χρειαζόσουν για να επιβιώσεις. Θα σε αγαπάμε πάντα.

Σας ευχαριστώ όλους όσους μας στέλνουν θετική ενέργεια, σκέψεις και προσευχές. Αισθανόμαστε όλη την αγάπη σας και σας εκτιμούμε πραγματικά.

Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη ζωή που έχουμε, για τα υπέροχα μωρά μας Luna και Miles, για όλα τα καταπληκτικά πράγματα που μπορέσαμε να ζήσουμε.

Αλλά κάθε μέρα δεν είναι λιακάδα. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή μας, θα θρηνήσουμε και θα κλάψουμε. Αλλά θα αγκαλιάσουμε και θα αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο ακόμα πιο πολύ και θα το ξεπεράσουμε».

Σε ανάρτηση της στο Twitter η Τέιγκεν, ενημέρωσε τους followers της για την επιστροφή της στο σπίτι από το νοσοκομείο.

«Οδηγώντας σπίτι από το νοσοκομείο χωρίς μωρό. Πώς μπορεί αυτό να είναι αλήθεια» γράφει η Τέιγκεν και ραγίζει καρδιές.

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) October 1, 2020