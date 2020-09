View this post on Instagram

Ερμήνευσα ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο, τον νεαρό ακτιβιστή και καλλιτέχνη που γράφτηκε από την Λίνα Δημοπούλου και τον Γιώργο Καλογερόπουλο. Η συγκίνηση που μου προκάλεσε το τραγούδι σε σχέση με το αποτρόπαιο τέλος του Ζακ ήταν για μένα ο καταλυτικός λόγος να το κάνω. #τρομαγμένομου #tromagmenomou lyrics by #linadimopoulou music by @the_giokaal musical production and arrangement by @dsiampos @antart_studios @panik_entertainment_group @panik.gold photos and video by @antonismorgan