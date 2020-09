Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του προϊόντος MULTILAN ACTIVE NEW. Το προϊόν, ενώ παρουσιάζεται ως συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο όμως δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο κατά της κώφωσης.

Το MULTILAN ACTIVE NEW διακινείται διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του δεν έχει έδρα στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι κατά την παραγγελία των προϊόντων μέσω των ιστοσελίδων, οι καταναλωτές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια έτοιμη φόρμα παραγγελίας, χωρίς να γνωρίζουν την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη του προϊόντος.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το MULTILAN ACTIVE NEW, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.