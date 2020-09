View this post on Instagram

Η Sirina έδωσε όλο το βεστιάριό της των τελευταίων 20 ετών, για να φτιαχτούν μάσκες προστασίας για τον COVID-19 από τα εσώρουχα των πρωταγωνιστριών της, και τα δίνει δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει email στο info@sirina . tv. Οι μάσκες θα δωθουν με σειρά προτεραιότητας.