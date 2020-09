Η αστυνομία της Λευκορωσίας απέκλεισε με αγκαθωτό συρματόπλεγμα μια κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα Μινσκ και άρχισε να συλλαμβάνει δεκάδες διαδηλωτές καθώς συγκεντρώνονταν για άλλη μια αντικυβερνητική πορεία σήμερα, έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές.

Ένας μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι είδε ένα πλήθος τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων να προχωρούν προς την Πλατεία Ανεξαρτησίας, όπου βρίσκονται η έδρα της κυβέρνησης και το γραφείο του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Το Σάββατο, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έκαναν πορεία στην πρωτεύουσα, ζητώντας την αποφυλάκιση ενός ηγέτη της αντιπολίτευσης. Συνολικά 114 άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα χθες το βράδυ, εκ των οποίων οι 99 στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, οι συλλήψεις που έχουν γίνει σήμερα ανέρχονται σε περίπου 250.

#Belarus. Happening right now in #Minsk. The video shows the current scale of the march. The interior ministry reported that at least 250 people have already been detained. Despite all arrests and repressions, people are on the streets again and again – also, all over the country pic.twitter.com/ojOCIYQ5v8

