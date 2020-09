View this post on Instagram

‘Look at this #1960s pair of #German #ruby coupe #liqueur #drinking glasses Brenda… delicate, small and classy’ ‘Just like us Nancy’ ‘LOL’ ‘LOL’ #linkinbio #liqueurglasses #rubyglass #24k #cheers #afterdinnerdrinks #vintage #retro #vintageglasses #glasses #tipple #party #giftideas #classy #like #love #follow #lizzysvintagegems