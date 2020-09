Η τουρκική NAVTEX για τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, τονίζει η Κύπρος, που απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με δική της navtex.

Ειδικότερα η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε σήμερα NAVTEX στην οποία αναφέρεται πως η τουρκική NAVTEX σε σχέση με τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εκδόθηκε σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Προστίθεται πως ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή αρμοδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ, επικαλούμενα το ΚΥΠΕ.

Επίσης σε NAVTEX που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται πως οι ρωσικές ναυτικές ασκήσεις θα διεξαχθούν από τις 17 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχή που δεσμεύτηκε με βάση τις ακόλουθες συντεταγμένες:

35-40.00N 035-00.00E

35-40.00N 035-20.00E

34-40.00N 035-36.00E

34-43.00N 034-40.00E

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα και γίνεται έντονη σύσταση σε όλα τα σκάφη να μην εισέρχονται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε δύο Navtex για ρωσικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, οι οποίες θα διεξαχθούν στα ανατολικά και τα δυτικά της Κύπρου.

Η πρώτη, στα δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση, στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, θα ξεκινήσει στις 17 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Επειδή οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κοντά στην περιοχή που πλέουν το Barbaros και το Oruc Reis, οι Navtex συνοδεύονται με την επισήμανση να δοθεί προσοχή προκειμένου να μην επηρεαστούν τα δύο ερευνητικά σκάφη.

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσιεύσει τις Navtex και τον χάρτη με τις περιοχές που δεσμεύονται.

