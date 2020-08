Ένα ζευγάρι θηλυκών πιγκουίνων υιοθέτησε τον νεοσσό που εκκολάφτηκε πριν λίγες μέρες με επιτυχία, σε ενυδρείο στην Βαλένθια της Ισπανίας.

Η Ηλέκτρα και η Βαϊόλα, οι δύο χαριτωμένοι θηλυκοί πιγκουίνοι, υποδέχθηκαν τον υιοθετημένο τους νεοσσό στο ενυδρείο της Βαλένθια.

όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, μέχρι τώρα το φύλο του μικρού πιγκουίνου, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί καθώς για να εξακριβωθεί θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος.

Αυτές ωστόσο δεν θα μπορέσουν να γίνουν μέχρι ο νεαρός πιγκουίνος να φτάσει στην ηλικία των έξι εβδομάδων.

Same-sex penguin couple become parents after they hatch donated egghttps://t.co/DJ0EhRUSth pic.twitter.com/4oEzSqDsRb

— Daily Mirror (@DailyMirror) August 20, 2020