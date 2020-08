Φορώντας φανέλα του Παναθηναϊκού επέλεξε να σχολιάσει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιόν για την προημιτελική φάση του Final-8 του Champions League ο Στέιτμαν Ντέιβ.

Πρόκειται για βρετανό σχολιαστή, ιδιαίτερα δημοφιλή, που αποφάσισε να… ξαναβγάλει τους «πράσινους» στην Ευρώπη με αφορμή το σχολιασμό του μεγάλου ματς.

Δείτε το βίντεο:

LYON 2-1! 🇫🇷

The #UCL madness continues. Can @OL_English hold on here!

Join me on @Twitch ▶️https://t.co/FmHmAvEzAk pic.twitter.com/f9qv6J4sUg

— Statman Dave (@StatmanDave) August 15, 2020