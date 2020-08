Νοτιοδυτική πορεία ακολουθεί ξανά το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis, το οποίο συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και κατευθύνεται και πάλι προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Το πλοίο, αφού έφτασε στο βορειοανατολικό άκρο της θαλάσσιας περιοχής που έχει δεσμεύσει με παράνομη Navtex η Τουρκία, έστρεψε δυτικά νοτιοδυτικά, χαράσσοντας πορεία για την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Υπενθυμίζεται πως συνεχίζοντας την περιπλάνησή του, το τουρκικό πλοίο στις 09:00 το πρωί της Κυριακής αποχώρησε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και έπλεε εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Φυσικά, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, με τον ελληνικό στόλο να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Oruc Reis.

Δείτε τη θέση του Oruc Reis λίγο μετά τις 19:20 το απόγευμα της Κυριακής:

Άγκυρα για αποχώρηση του Kemal Reis: «Πήγε να προστατέψει το Barbaros στην Κύπρο»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η φρεγάτα «Kemal Reis» που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», συνοδεύει πλέον το Barbaros στην Κύπρο.

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά, με ανάρτησή της στο Twitter, έδωσε και στη δημοσιότητα τέσσερις φωτογραφίες της φρεγάτας.

Turkish Navy frigate TCG KEMALREIS, participating in Operation Mediterranean Shield, has conducted maritime training in the Mediterranean with Turkish Republic of Northern Cyprus Coast Guard units and escorted BARBAROS HAYRETTIN PASA survey ship. https://t.co/fpEpyLSF5s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020

Χτες, Σάββατο, δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι το Kemal Reis, μία από τις φρεγάτες που συνοδεύει το Oruc Reis άλλαξε πορεία.

Με anti-Navtex απαντά η Λευκωσία στην Άγκυρα για το Γιαβούζ

Αντι-Νavtex εξέδωσε η Κύπρος σε χθεσινή Navtex της Τουρκίας, με την οποία παρατείνει την παρουσία του Γιαβούζ στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα με αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Γιαβούζ και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, προστίθεται, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η νέα Navtex έχει ισχύ μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020, αφού η προηγούμενη είχε ημερομηνία λήξης 18 Αυγούστου.

Το Yavuz προχωρεί από τον Απρίλιο σε δραστηριότητες παράνομα, στο οικόπεδο 4 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

Για την έκδοση νέων NAVTEX από την Τουρκία είχαν προειδοποιήσει σήμερα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία διευκρίνιζαν ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις διπλωματικές κινήσεις.

Η Navtex

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.