Φωτογράφηση για την κωμωδία "έξι σ'ένα κρεββάτι" που παίχτηκε στο θέατρο Βρετάνια την σαιζόν 1986-1987. Η εποχή που απεβαλα στο παιδι του Λευτέρη Πανταζή. Στην φωτογραφία ήμουν έγκυος και δεν το γνώριζα. Έτρεχα όλη μέρα, είχα γύρισμα τα πρωινά, μετά πρόβα για την παράσταση και κατ' ευθείαν Δελφινάριο γιατί οι παραστάσεις τελείωσαν στο τέλος Σεπτεμβρίου και η πρεμιέρα της νέας παράστασης θα ξεκινούσε γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Και λίγο να χαμογελασουμε:δεν φορούσα ποτέ σουτιέν παρά μόνο για ανάγκες φωτογράφησης. Είχα τόσο μικρό στήθος που όταν αναγκάστηκα να φορέσω κάπου εκεί γύρω στα 38 μόνιμα πιά, με ενοχλούσε φριχτά για μήνα περίπου. (Είχα αρχίσει κι έπαιρνα κιλάκια). Κι ακόμα πιο ανάλαφρη θα κάνω την αναρτηση: για να μην καθυστερώ με την βαφη(πολύτιμες οι ωρες) έβαζα την κομμώτριά μου να μου περνάει για 5 λεπτά την ρίζα με σκέτο ντεκαπάζ) εγκληματούσα για πολλά πράγματα στον εαυτό μου. Τα βρήκα όλα όμως μπροστά μου μεγαλώνοντας. Τώρα για την παράσταση θα πω πως είχα συνεργαστεί με έναν από τους πιο τίμιους, επιχειρηματίες του χώρου,τον Κάρολο Παυλάκη. Όμως το κλίμα στα καμαρίνια ήταν από τα λίγα άσχημα στην καριέρα μου. Αν και στο καμαρίνι ήμουν με πολύ κολλητή (Τέτα Ντούζου) κι έτσι λίγο ισσοροπούσαν οι καταστάσεις. Ήταν και η χρονιά που έχασα την μητέρα μου. Είχε καρκίνο, ηρθε(Αυτή ήξερε πως) στην πρεμιέρα μου και μετά από 15 μέρες περίπου έφυγε. Το ίδιο βράδυ άρχισε η παράσταση με μένα "ν'ανοιγω" αυλαία με κόκκινα ρούχα και τραγουδώντας "είναι γάτα,ο κοντός με την γραβάτα " …… Και κατά τον Ιανουάριο του 1987 με πλησίασε για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, ο Ψάλτης και μου έκανε πρόταση να ξανασυνεργαστούμε με την κωμωδία "ξενοδοχείο Καστρί " σε μεγάλη περιοδεία, Αμερική, Αυστραλία. Ήταν όντως όσα έζησα με τους ομογενείς, από τις πιο ωραίες στιγμές στην ζωή μου.(άλλη φορά λεπτομέρειες για την περιοδεια) . Αυτά τα…. λίγα και γι αυτό το κομμάτι της ζωής μου… Να έχετε καλή μέρα και να ΖΕΙΤΕ το κάθε λεπτό στη ζωής σας. Σας αγαπώ ❤😘❤😘❤🌈