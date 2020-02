Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και η φωτογραφία του δράστη που τραυμάτισε με μαχαίρι τρία άτομα στο Λονδίνο πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, πρόκειται για τον 19χρονο Sudesh Amman, ο οποίος λίγες μέρες πριν διαπράξει την τρομοκρατική επίθεση, είχε αποφυλακιστεί, αφού εξέτισε ποινή περίπου ενός έτους από τα 3,5 χρόνια που είχε καταδικαστεί, για 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τρομοκρατία.

Η Daily Mail, από την πλευρά της, αναφέρει πως ο 19χρονος διαμοίραζε προπαγανδιστικό υλικό της Αλ Κάιντα μέσω ενός γκρουπ στο WhatsApp που είχε φτιάξει η οικογένειά του. Αυτό περιελάμβανε μια φωτογραφία μαχαιριού και δύο όπλων πάνω από μαύρη ισλαμική σημαία.

Ο ίδιος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και 4 μηνών τον Δεκέμβριο του 2018, αφού ομολόγησε κατοχή και διανομή τρομοκρατικών εγγράφων.

«Ήταν υπό παρακολούθηση, αυτό επέτρεψε στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της τόσο γρήγορα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα» αναφέρουν στον Guardian αστυνομικές πηγές, ενώ σχολιάζοντας την αποφυλάκισή του επισημαίνουν τα εξής:

«Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να γίνει για να τον κρατήσει στη φυλακή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, γι’ αυτό γιατί ήταν υπό παρακολούθηση».

Στο πλαίσιο αυτό, ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αναμένεται τη Δευτέρα να παρουσιάσει νέα σχέδια για περαιτέρω αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

«Μετά τα φρικτά γεγονότα του Δεκεμβρίου – στη Γέφυρα του Λονδίνου – ενεργήσαμε γρήγορα για να εισάγουμε ένα νέο πακέτο μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν κάθε στοιχείο απάντησής μας στην τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων ποινών φυλάκισης και περισσότερων χρημάτων για την αστυνομία. Αύριο θα ανακοινώσουμε επιπλέον σχέδια για ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα αντιμετώπισης αυτών που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικά παραπτώματα» αναφέρεται συγκεκριμένα.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και τα γεγονότα, και ότι η κυβέρνηση θα διευκολύνει και θα στηρίξει το έργο της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας σε αυτή την κατεύθυνση.

Περίπου στις 14:00, τοπική ώρα, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, ενώ λίγο αργότερα δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και έπεσε νεκρός.

Άμεση ήταν αντίδραση των αρχών καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και ασθενοφόρα.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων είναι «ισλαμιστικού χαρακτήρα» και ο δράστης έφερε πάνω του έναν ψεύτικο «μηχανισμό».

A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.

A third victim has been taken to hospital – their condition is not life-threatening.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020