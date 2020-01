Περισσότεροι από 220 άνθρωποι τραυματίστηκαν, το Σάββατο, στη Βηρυτό σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της τάξης, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις ήταν από τις πιο βίαιες που έχουν σημειωθεί μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας πριν από τρεις μήνες κατά της πολιτικής τάξης που κατηγορείται για διαφθορά και αδράνεια.

«Περισσότεροι από 80 άνθρωποι διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία ενώ περισσότεροι από 140 δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου» δήλωσε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών είναι διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Αργά το βράδυ, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές διαλύθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης οι οποίες προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα βίαια επεισόδια άρχισαν μπροστά σε μία από τις κύριες εισόδους του κοινοβουλίου, στο κέντρο της Βηρυτού, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν σε μέλη της μονάδας καταστολής των ταραχών της αστυνομίας, που βρίσκονταν πίσω από οδοφράγματα και συρματοπλέγματα.

Security forces in Beirut fired tear gas and used water cannon in clashes with protesters armed with tree branches and sign posts near Lebanon's parliament https://t.co/FVWA3hofRK pic.twitter.com/nGjgzYn37V

Riot police have declared war on us in downtown Beirut. The most aggressive use of tear gas I've witnessed. There is a clear political decision to end the uprising. They will fail to stop us. #Lebanon #لبنان__ينتفض#لبنان_يثور pic.twitter.com/hV6Go19IGF

— Nizar Hassan || نزار حسن (@Nizhsn) January 18, 2020