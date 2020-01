Αναχωρεί σήμερα, Σάββατο, από την Ελλάδα ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, ολοκληρώνοντας έτσι την αιφνιδιαστική, αλλά γεμάτη συμβολισμούς, επίσκεψή του στη χώρα μας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΙ, είχε γίνει γνωστό πως ο ισχυρός άνδρας του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) θα αναχωρούσε από την Ελλάδα στις 11:00 του Σαββάτου, ωστόσο φαίνεται πως η ώρα αναχώρησης άλλαξε και πλέον αναμένεται να φύγει γύρω στις 13:00.

Άλλωστε από την πρώτη στιγμή, για λόγους ασφαλείας, όλα γίνονται υπό άκρα μυστικότητα.

Φυσικά, όπως και κατά την άφιξή του, έτσι και στην αναχώρησή του τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Μάλιστα, σημειώνεται πως γύρω στις 10:00 του Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας Κ9 με σκύλους «χτένισαν» την περιοχή και έλεγξαν όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο που διαμένει ο Χαφτάρ στην πλατεία Συντάγματος.

Αξίζει, μάλιστα να σημειωθεί πως -σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, το βράδυ της Παρασκευής ο στρατάρχης βρέθηκε στα Νότια Προάστια, όπου βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο και απόλαυσε ελληνική κουζίνα!

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ως σκοπό την προστασία του Χαλίφα Χαφτάρ.

Με ανάρτηση στο Twitter, την οποία συνοδεύουν οι εικόνες από τους αστυνομικούς που έχουν μετατρέψει το Σύνταγμα σε «φρούριο», ο ανεπίσημος λογαριασμός του Εθνικού Λιβυκού Στρατού έγραψε «Ευχαριστούμε Ελλάδα που τον κρατάς ασφαλή».

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020