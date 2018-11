Στο πάνθεον της ιστορίας των Σαν Αντόνιο Σπέρς αναμένεται να περάσει ο Μανου Τζινόμπιλι, καθώς όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Γκρέγκ Πόποβιτς θα αποσύρει τη φανέλα του βετεράνου Αργεντινού γκάρντ, λίγες εβδομάδες μετά από την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Ο πλέον 41χρονος άσος αγωνίστηκε στο Σαν Αντόνιο 16 ολόκληρα χρόνια (2002-2018) και το Νο. 20, που φορούσε στην φανέλα του έχει ταυτιστεί με εκείνον. Η εν λόγω τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 28/3, στην αναμέτρηση των Σπέρς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

The San Antonio Spurs today announced that they will retire Manu Ginobili’s No. 20 jersey on Thursday, March 28 when the Silver and Black host the Cleveland Cavaliers at 7:30pm CT. #GraciasManu

