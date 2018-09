Είσαι ποδοσφαιριστής. Παίζεις εκτός έδρας. Έχεις μόλις σκοράρει και θέλεις να πανηγυρίσεις το γκολ που εσύ έβαλες για την ομάδα σου.

Έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις.

Όμως, εφόσον -ξεκάθαρα- είναι η πρώτη φορά που παίζεις στο συγκεκριμένο γήπεδο και δεν το ξέρεις θα έπρεπε να προσέχεις λίγο παραπάνω.

Αυτό το μάθημα πήρε, με τον χειρότερο τρόπο ο Μπεντζαμίν Κολολί, ο οποίος μετά το γκολ που σημείωσε ήθελε να πανηγυρίσει με τον κόσμο της ομάδας του.

Ωστόσο λίγο πριν φτάσει τον στόχο του… τον κόσμο της ομάδας, μια δυσάρεστη έκπληξη τον περίμενε.

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr

— Paolo Vigo (@Pagolo) September 20, 2018