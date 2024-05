Μια κιθάρα του Τζον Λένον πωλήθηκε έναντι 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια δημοπρασίας.

Όπως είπαν οι διοργανωτές, το ποσό αυτό αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την κιθάρα με τις υψηλότερες πωλήσεις σε δημοπρασία στην ιστορία των Beatles.

Η 12χορδη ακουστική κιθάρα Hootenanny, που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του άλμπουμ της ταινίας «Help» των Beatles το 1965, ήταν ξεχασμένη τα τελευταία 50 χρόνια σε μια σοφίτα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Darren Julien, ιδιοκτήτης της Julien’s Auctions που δημοπράτησε το μουσικό όργανο, είπε: «Η εύρεση αυτού του αξιοσημείωτου οργάνου είναι σαν να βρεις έναν χαμένο Ρέμπραντ ή έναν Πικάσο, και εξακολουθεί να μοιάζει και να ακούγεται, όταν παίζει, σαν όνειρο».

Είπε ακόμα ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες – που είχαν ξεχάσει ότι την είχαν στην κατοχή τους – είχαν πάρει την κιθάρα σαν δώρο από τον Γκόρντον Γουόλερ, έναν ποπ σταρ της δεκαετίας του 1960 που ήταν το ένα μέλος του βρετανικού ποπ ντουέτου Peter and Gordon που έκανε επιτυχίες με τραγούδια των Λένον και Μακάρτνεϊ όπως το A World Without Love, που ήταν στην κορυφή των charts των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμβολο της διαχρονικής κληρονομιάς του Τζιν Λένον

Η κιθάρα αγοράστηκε μέσω τηλεφωνικής προσφοράς στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, στο πλαίσιο διήμερης πώλησης μουσικών εικόνων από τον οίκο Julien’s Auctions.

Ο David Goodman, ο διευθύνων σύμβουλος των δημοπρατών, δήλωσε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες δημοπρασίες που έχουν γίνει από την Julien Julien: «Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι και έχουμε την τιμή να πετύχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ με την πώληση της χαμένης κιθάρας Hootenanny του Τζον Λένον.

«Αυτή η κιθάρα δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας αλλά και ένα σύμβολο της διαχρονικής κληρονομιάς του John Lennon.

«Η σημερινή πρωτοφανής πώληση είναι μια απόδειξη της διαχρονικής απήχησης και του σεβασμού της μουσικής των Beatles και του John Lennon».

Η κιθάρα, που κατασκευάστηκε από τη βαυαρική εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, εθεάθη στην ταινία «Help» όταν το συγκρότημα ερμηνεύει το You’ve Got to Hide Your Love Away.

Σε κάδο απορριμμάτων η θήκη της

Ο Darren Julien, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Julien’s Auctions, δήλωσε ότι είχε ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επαληθεύσει την κιθάρα στο σπίτι στο οποίο ήταν αποθηκευμένη και διέσωσε την αρχική θήκη, η οποία είχε πεταχτεί σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Ο Julien είπε ότι επιβεβαίωσε την προέλευση του οργάνου μέσω των ιστορικών των Beatles Andy Babiuk και Danny Bennett.

Το 2015, το Julien’s πούλησε μια άλλη κιθάρα του Lennon: μια ακουστική κιθάρα J-160E Gibson που του είχαν κλέψει και αγόρασε άθελά του ένας μουσικός στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η οποία έπιασε 2,4 εκατομμύρια δολάρια (1,6 εκατομμύρια λίρες τότε).

Η εταιρεία πούλησε επίσης ένα σετ ντραμς που χρησιμοποιούσε ο Ringo Starr για 2,2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ένα αντίγραφο του Λευκού Άλμπουμ που του ανήκε.