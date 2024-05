Pole position για τον Λεκλέρκ στο Μονακό (pic)

Χρειάστηκε να φτάσουμε στον 8ο αγώνα της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Formula 1 και στην πάντα… ιδιαίτερη πίστα του Μονακό, για να χάσει ο Μαξ Φερστάπεν την pole position.

Ο… γηπεδούχος Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει αύριο (26/5) από την πρώτη θέση στο Grand Prix του Πριγκιπάτου, έχοντας δίπλα του τη McLaren του Οσκαρ Πιάστρι.

Ο 23χρονος πιλότος που ήταν και πάλι πολύ γρήγορος στα δοκιμαστικά, άφησε πίσω του τον Κάρλος Σάινθ και δεν επέτρεψε το 1-2 της Ferrari.

Τραγωδία για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Red Bull, αφού είδε στο Q1 τον Σέρχιο Πέρεζ να μένει εκτός συνέχειας τερματίζοντας στη 18η θέση, ενώ τα πράγματα δεν πήγαν καλά και για τον Φερστάπεν που ξεκινά από την έκτη θέση.

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης:

QUALIFYING CLASSIFICATION

Leclerc on pole, Piastri on the front row, Verstappen will start P6 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/aKjcg6OBD1

— Formula 1 (@F1) May 25, 2024