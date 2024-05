Την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και μετά τις ομιλίες τους είχαν την ευκαιρία για μια κατ’ ιδίαν συζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, Κασσελάκης και Ολάντ συζήτησαν για αρκετή ώρα στα γαλλικά, με τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι να αφορούν στην Κεντροαριστερά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και την στρατηγική των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην Ακροδεξιά που καταγράφει ξανά ανοδικά ποσοστά.





Επίσης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις και για την Παλαιστίνη και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Κασσελάκης: H κυβέρνηση «στραγγαλίζει» τις ΜμΕ

Την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσσελάκης σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist «European Business Summit – How can SMEs innovate and compete in a volatile economic environment?», ασκώντας παράλληλα κριτική προς την κυβέρνηση για τις πολιτικές της.

Ο Στ. Κασσελάκης τόνισε καταρχάς πως οι κοινές οικονομικές πολιτικές στη βάση των κοινών συμφερόντων δίνουν πραγματικό νόημα στην ΕΕ ειδικά με φόντο τις συνεχόμενες κρίσεις.

Ολάντ: Πολιτικές παρά οικονομικές οι προκλήσεις για την Ευρώπη

Τις γεωπολιτικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη και πώς αυτές επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης μετάβασης ανέλυσε από το βήμα του συνεδρίου του Economist για τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Ο κ. Ολάντ αφού στάθηκε στους δεσμούς που ενώνουν την Γαλλία και την Ελλάδα αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις που έχει από τις «δύσκολες εποχές κατά τις οποίες συνεργαστήκαμε, για να φτάσει η Ελλάδα στο σημείο να ξεφύγει από τις οικονομικές δυσκολίες», αναφερόμενος στην εποχή των μνημονίων.

«Αν σας επισκεπτόμουν πριν από τέσσερα – πέντε χρόνια, θα μιλούσαμε για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αντιμέτωπη με την ανεργία, την ενίσχυση της ευρωζώνης κτλ. Ωστόσο σήμερα οι προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη δεν είναι οικονομικής φύσης αλλά πολιτικής», τόνισε διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα όπως o «πληθωρισμός που επιμένει», η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.