Νέα Καληδονία – Πώς ο νέος Ψυχρός Πόλεμος βάζει «φωτιά» στην υπερπόντια κτήση της Γαλλίας

Από τα τελευταία εναπομείναντα γαλλικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Νέα Καληδονία βρίσκεται περίπου 1.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Αυστραλίας.

Ως αποικιοκρατική δύναμη, η Γαλλία προσάρτησε το νησιωτικό σύμπλεγμα το 1853. Το έκανε αρχικά ποινική αποικία, μεταφέροντας εκεί εγκληματίες και πολιτικούς κρατούμενους.

Τελικά του έδωσε καθεστώς υπερπόντιου εδάφους το 1946, αφού είχε ήδη ανακαλύψει εκεί πολύτιμα κοιτάσματα νικελίου, τα οποία απομυζεί.

Κάπως έτσι στα εδάφη της Νέας Καληδονίας άρχισαν να αυξάνονται σε αριθμό οι λεγόμενοι «Ευρωπαίοι».

Πλέον αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, ο οποίος αγγίζει τις 270.000 χιλιάδες.

Πρόκειται είτε για απογόνους των λευκών αποίκων του 19ου αιώνα, είτε για άτομα που πάτησαν πιο πρόσφατα τα εδάφη του μακρινού νησιού, προερχόμενα από την ηπειρωτική Γαλλία.

Πολλώ μάλλον όταν βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο περιθώριο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Οι ασθένειες που έφεραν οι ξένοι σχεδόν τους αποδεκάτισαν.

Κατά καιρούς ξεσπούσαν σοβαρές ταραχές, που τη δεκαετία του ‘80 πήραν σχεδόν τη μορφή εμφυλίου.

Παρ’ όλα αυτά, σε τρία τοπικά δημοψηφίσματα που έχουν γίνει τα τελευταία 37 χρόνια, το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της παραμονής στη Γαλλική Δημοκρατία.

Το τελευταίο έγινε το 2021, εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Εν μέσω μεγάλης αποχής και μποϊκοτάζ από τους αυτόχθονες, το «όχι» στην ανεξαρτησία επικράτησε με 96,5%.

Όμως τα αυτονομιστικά πάθη ουδέποτε καταλάγιασαν.

Αντίθετα φούντωναν στο φόντο και της γεωπολιτικής αντιπαλότητας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Εσχάτως, δε, αναζοπυρώθηκαν στο αρχιπέλαγος, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Παρισιού να προχωρήσει σε συνταγματική αλλαγή, που διευρύνει το εκλογικό σώμα στη Νέα Καληδονία.

Έτσι, στις επερχόμενες κρίσιμες τοπικές εκλογές του Δεκεμβρίου, το σχέδιο είναι να έχουν δικαίωμα ψήφου, πέρα από τους ντόπιους, και όσοι είναι κάτοικοι Νέας Καληδονίας τουλάχιστον μια δεκαετία.

Κίνηση, που άναψε το «φυτίλι».

⚡🇫🇷 – Scenes of revolt in New Caledonia with road blockages, factories and businesses burned, looting and live ammunition.

The government has established a curfew and is sending special forces and 4 police squadrons to the Pacific Island.

Kanak separatists have been mobilizing… pic.twitter.com/1z5l5S9yFx

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) May 14, 2024