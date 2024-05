Σοκ έχει προκαλέσει η δράση ενός άνδρα που συνελήφθη πρόσφατα στο Ντνίπρο της Ουκρανίας. Ο 34χρονος τέθηκε υπόκ κράτηση μετά από σειρά διαδοχικών επιθέσεων που εξαπέλυσε εναντίον γυναικών στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με το τοπικό site Ιnformator, που δημοσιεύει ένα σοκαριστικό βίντεο με τις επιθέσεις που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, ο διαταραγμένος άνδρας φαίνεται να επέλεγε τυχαία τα θύματά του.

Μία από τις γυναίκες τις οποίες ο δράστης χτύπησε μέσα στη μέση του δρόμου χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο της περιοχής προκειμένου να λάβει ιατρική βοήθεια για τους εκτεταμένους μώλωπες που έφερε στο σωμα της, αναφέρει το τοπικό site στο ρεπορτάζ του.

Προς το παρόν η αστυνομία στο Ντνίπρο δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον άνδρα που έβαλε στο στόχαστρο τις γυναίκες της πόλης του, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση ωστόσο, όπως επισημαίνει το τοπικό site, είναι ότι προτού συλληφθεί, ο δράστης επιτέθηκε σε πολλές γυναίκες μέρα μεσημέρι, σε κεντρικά σημεία της πόλης, χωρίς κανείς από τους περαστικούς να παρέμβει για να τον σταματήσει.

In Dnipro, police detained a psychopath who attacked and beat women passers-by on the street pic.twitter.com/BZAkd2gggb

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2024