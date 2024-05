Η αφρικανική σκόνη και ο κίνδυνος ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη νότια Ευρώπη

Μια γιγαντιαία καταιγίδα αφρικανικής σκόνης καλύπτει μεγάλο μέρος της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, αφήνοντας μεσογειακές περιοχές διακοπών, όπως η Ελλάδα και η Μάλτα, με ατμοσφαιρική ρύπανση έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τα συνιστώμενα επίπεδα.

Το σύννεφο σκόνης «έχει επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στις πληγείσες χώρες και μπορεί να προκαλέσει περιορισμένη ορατότητα και βροχή λάσπης, ένα μείγμα βροχής και σκόνης», ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης της ΕΕ, Copernicus.

Έρχεται μετά από ένα παρόμοιο σύννεφο σκόνης που κάλυψε την Ιβηρική χερσόνησο την περασμένη εβδομάδα, επηρεάζοντας την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως αναφέρει ο Independent.

Στην Αθήνα υπήρξε μειωμένη ορατότητα, ενώ οι αρχές στην Κρήτη εξέδωσαν υγειονομικό συναγερμό για αιωρούμενα σωματίδια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, συμβουλεύτηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, όπου αυτό ήταν δυνατόν.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς, διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Ελλάδας, δήλωσε ότι η ρύπανση και τα σωματίδια του αέρα θα πρέπει να καθαρίσουν τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων αλλάζει.

«Η σκόνη έφτασε μέχρι και τη Βαλτική σήμερα, ενώ κάλυψε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», έγραψε στο Twitter.

Ένας κάτοικος της Ελλάδας περιέγραψε τον πυκνό αέρα που προκάλεσε το φαινόμενο, λέγοντας: «Είναι σαν ο αέρας να είναι γεμάτος σκόνη κρέμας».

The Afrikaniki skoni (African dust) is upon us in Greece, gloomy and suffocating. Temps reached 32C in Crete yesterday as storms of up to 100 million tons of fine sand swirl hundreds of kilometres from North Africa. It’s like the air is full of custard powder. 😷 📷InGr pic.twitter.com/02nwKCMdFd

— Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) March 28, 2024