Γιατί η Σίτι και η Χιρόνα δεν μπορούν να παίξουν μαζί στο Champions League

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Χιρόνα βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί σε αδιέξοδο. Κι αυτό διότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο, οι δύο ομάδες να μην είναι σε θέση να παίξουν στην επόμενη διοργάνωση του Champions League.

Σύμφωνα με τους «Times», η UEFA ζήτησε από τους ιδιοκτήτες της Σίτι να πουλήσουν μέρος του μεριδίου τους στον καταλανικό σύλλογο, εάν και οι δύο ομάδες θέλουν να είναι στην κορυφαία ηπειρωτική διασυλλογική διοργάνωση τη νέα σεζόν.

Η City Football Group (CFG) κατέχει το 100% της Μάντσεστερ Σίτι και το 47% της Χιρόνα. Και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στο Champions League, αλλά για να γίνει αυτό την επόμενη σεζόν, η «CFG» θα πρέπει να μειώσει το μερίδιό της σε μία από αυτές (και η Χιρόνα είναι η προφανής επιλογή) σε λιγότερο από 30%.

«Δεν σκεφτόμαστε μόνο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπάρχουν πολλές ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι επιλογές είναι δύο. Είτε να συνεχιστεί αυτό, είτε να ακυρώσουμε τον κανονισμό. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αλλά θα το συζητήσουμε. Όλο και περισσότεροι όμιλοι προχωρούν στην αγορά περισσότερων ομάδων. Δεν θέλουμε να το σταματήσουμε αυτό, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε πρώτα», είχε πει σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

