Κερδοφόρα αναμένεται να καταστεί το επόμενο έτος η μονάδα ρομποτικών ταξί Apollo Go της κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας Baidu, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Η αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη ήρθε στο προσκήνιο εν μέσω αντίστοιχων προσπαθειών του Έλον Μασκ να αναπτύξει τα δικά του ρομποταξί μέσω της Tesla, σε μια περίοδο μείωσης των εσόδων της εταιρείας.

Η Baidu είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην εκκολαπτόμενη αγορά ρομποταξί της Κίνας και έλαβε άδεια από μια συνοικία της πόλης του Πεκίνου να αρχίσει να πραγματοποιεί δρομολόγια με χρέωση από τον Νοέμβριο του 2021.

